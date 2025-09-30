Connectez-vous
Lancement d’un programme national de formation au numérique et à l’intelligence artificielle pour les enseignants

Mardi 30 Septembre 2025

Le Ministère de l’Éducation nationale a lancé mardi un programme national de formation au numérique et à l’intelligence artificielle destiné aux enseignants et au personnel éducatif.

Soutenu par la Fondation Mastercard et l’Université Numérique Cheikh Hamidou Kane à travers le programme FORCE-N, ce projet s’inscrit dans la Stratégie du Numérique pour l’Éducation 2025-2029. Il vise à promouvoir un usage éthique et responsable des technologies, tout en préservant les valeurs culturelles du Sénégal.

Selon le communiqué, l’initiative ambitionne de renforcer les compétences numériques des enseignants et de mieux préparer les élèves aux défis technologiques de demain. Des ordinateurs ont par ailleurs été remis aux élèves des séries scientifiques pour soutenir l’éducation technologique.

Ce programme traduit la vision du Président Bassirou Diomaye Diakhar Faye, qui fait du numérique un levier stratégique pour la souveraineté éducative du pays.
 



