Connectez-vous
NDARINFO | Actualités de Saint-Louis, Sénégal & Nord
Accueil
Envoyer à un ami
Version imprimable
Augmenter la taille du texte
Diminuer la taille du texte

Le FDR dénonce une "crise économique et institutionnelle" et appelle à l'unité de l'opposition

Dimanche 11 Janvier 2026

Le FDR dénonce une "crise économique et institutionnelle" et appelle à l'unité de l'opposition

Le Front pour la Défense de la République (FDR) a appelé à l'unité nationale, dénonçant la gravité de la crise économique et institutionnelle que traverse le Sénégal depuis deux ans.
 

Dans un communiqué, la Conférence des Leaders du FDR a dressé un tableau alarmant de la situation, pointant du doigt l'"irresponsabilité cynique" du gouvernement.
 

Selon le FDR, les finances publiques sont au bord de l'asphyxie, avec des défauts de paiement répétés dans des secteurs vitaux tels que l'éducation, les universités et les transports aériens.
 

La campagne de commercialisation arachidière, pilier de l'économie nationale, a échoué. "Au même moment, la campagne de commercialisation arachidière, vitale pour notre économie, est en train de se solder par un échec patent, aveu d'impuissance du gouvernement", lit-on dans la note.


Le FDR souligne l'impossibilité pour la SONACOS de triturer les 450.000 tonnes d'arachide annoncées par le Premier ministre, faute de moyens financiers. "Les besoins estimés à plus de 210 milliards FCFA contrastent avec les maigres résultats de l'année précédente, où seulement 155.000 tonnes avaient été collectées", rappelle le Front.
 

Le FDR a tenu à exprimer sa solidarité envers les millions d'agriculteurs "contraints" de vendre leur production à vil prix pour survivre. "Les promesses démagogiques du Premier ministre se heurtent au mur de la réalité budgétaire", dénonce le Front, qui accuse le gouvernement d'avoir abandonné les paysans à une précarité extrême.


Sur le plan institutionnel, le FDR fustige le comportement du Chef du gouvernement, accusé de rejeter publiquement la faute sur ses ministres, en violation du principe de collégialité consacré par l'article 56 de la Constitution.
 

Le maintien du Premier ministre malgré un conflit d'intérêts judiciaire est qualifié d'"affaissement moral de l'État". Le Front critique également l'opacité des réformes constitutionnelles annoncées, craignant une instrumentalisation de la loi fondamentale à des fins politiciennes.
 

Le contraste entre la crise économique et l'opulence affichée par l'élite au pouvoir est "indécent", selon le FDR. L'acquisition récente de véhicules de luxe pour les députés, via des mécanismes opaques, est perçue comme une "insulte" aux ménages sénégalais.
 

Vers un front commun
 

Face à cette situation, le FDR appelle à la coordination des forces politiques, syndicales et associatives pour "faire barrage à l'incompétence et aux injustices". Dans les prochains jours, le Front prévoit des rencontres avec les partis et mouvements de l'opposition afin de mettre en place un cadre unique de concertation et d'action commune.
 

Le communiqué annonce également la nomination d'Oumar Sarr, président du PLD/And Suqali, comme nouveau coordonnateur du FDR, en remplacement de Samba Sy du PIT, salué pour son "excellent travail".
 

Enfin, le FDR promet de renforcer sa présence auprès des populations, "subissant de plein fouet la politique ruineuse du régime PASTEF", par des descentes sur le terrain et des échanges directs.
 

MS/CSS/NDARINFO

 


Nouveau commentaire :
Facebook Twitter

Merci d'éviter les injures, les insultes et les attaques personnelles. Soyons courtois et respectueux et posons un dialogue positif, franc et fructueux. Les commentaires injurieux seront automatiquement bloqués. Merci d'éviter les trafics d'identité. Les messages des faiseurs de fraude sont immédiatement supprimés.

CAN 2025

CAN 2025: la CAF ouvre une enquête après les graves incidents Algérie-Nigeria

CAN 2025: la CAF ouvre une enquête après les graves incidents Algérie-Nigeria
La Confédération africaine de football a officiellement ouvert une enquête à la suite des incidents...

Égypte vs Sénégal: une demi-finale au sommet mercredi prochain

Égypte vs Sénégal: une demi-finale au sommet mercredi prochain
L’Égypte s'est qualifiée pour les demi-finales de la CAN 2025 en battant la Côte d'Ivoire 3-2 à...

CAN 2025: cinq Lions menacés de suspension en cas de finale

CAN 2025: cinq Lions menacés de suspension en cas de finale
Le Sénégal disputera une demi-finale de CAN pour la troisième fois lors de ses quatre dernières...

Plus de 100 millions FCFA empochés : le féticheur malien en fuite à Paris

Plus de 100 millions FCFA empochés : le féticheur malien en fuite à Paris
L'affaire secoue tout le Mali. Sinayoko Karamoko, le féticheur qui avait promis de ramener la Coupe...

Gana Guèye: "Nous sommes prêts à tous les sacrifices pour marquer l'histoire"

Gana Guèye: "Nous sommes prêts à tous les sacrifices pour marquer l'histoire"
Le milieu de terrain sénégalais Idrissa Gana Guèye a assuré de la détermination de ses coéquipiers...
LES PLUS LUS

Keur Massar: démantèlement d'un réseau pornographique aux ramifications internationales

06/01/2026

Diomaye Faye institue une indemnité de logement de 100.000 FCFA pour tous les agents de l'État

07/01/2026

Sénégal-Mali: premier duel à élimination directe d'une rivalité vieille de 60 ans

06/01/2026

Mame Mbaye Niang dépose deux plaintes contre quatre avocats de la défense de Sonko

10/01/2026

GTA, pont de Rosso, mobilité: ce qu'il faut retenir du communiqué conjoint

08/01/2026

Le Communiqué du conseil des ministres du Mercredi 07 janvier 2026

07/01/2026

Alerte acridienne dans le Walo: les producteurs réclament une intervention rapide de la DPV et de la SAED

05/01/2026
SERVICES