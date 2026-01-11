Le FDR dénonce une "crise économique et institutionnelle" et appelle à l'unité de l'opposition

Le Front pour la Défense de la République (FDR) a appelé à l'unité nationale, dénonçant la gravité de la crise économique et institutionnelle que traverse le Sénégal depuis deux ans.





Dans un communiqué, la Conférence des Leaders du FDR a dressé un tableau alarmant de la situation, pointant du doigt l'"irresponsabilité cynique" du gouvernement.





Selon le FDR, les finances publiques sont au bord de l'asphyxie, avec des défauts de paiement répétés dans des secteurs vitaux tels que l'éducation, les universités et les transports aériens.





La campagne de commercialisation arachidière, pilier de l'économie nationale, a échoué. "Au même moment, la campagne de commercialisation arachidière, vitale pour notre économie, est en train de se solder par un échec patent, aveu d'impuissance du gouvernement", lit-on dans la note.





Le FDR souligne l'impossibilité pour la SONACOS de triturer les 450.000 tonnes d'arachide annoncées par le Premier ministre, faute de moyens financiers. "Les besoins estimés à plus de 210 milliards FCFA contrastent avec les maigres résultats de l'année précédente, où seulement 155.000 tonnes avaient été collectées", rappelle le Front.





Le FDR a tenu à exprimer sa solidarité envers les millions d'agriculteurs "contraints" de vendre leur production à vil prix pour survivre. "Les promesses démagogiques du Premier ministre se heurtent au mur de la réalité budgétaire", dénonce le Front, qui accuse le gouvernement d'avoir abandonné les paysans à une précarité extrême.





Sur le plan institutionnel, le FDR fustige le comportement du Chef du gouvernement, accusé de rejeter publiquement la faute sur ses ministres, en violation du principe de collégialité consacré par l'article 56 de la Constitution.





Le maintien du Premier ministre malgré un conflit d'intérêts judiciaire est qualifié d'"affaissement moral de l'État". Le Front critique également l'opacité des réformes constitutionnelles annoncées, craignant une instrumentalisation de la loi fondamentale à des fins politiciennes.





Le contraste entre la crise économique et l'opulence affichée par l'élite au pouvoir est "indécent", selon le FDR. L'acquisition récente de véhicules de luxe pour les députés, via des mécanismes opaques, est perçue comme une "insulte" aux ménages sénégalais.





Vers un front commun





Face à cette situation, le FDR appelle à la coordination des forces politiques, syndicales et associatives pour "faire barrage à l'incompétence et aux injustices". Dans les prochains jours, le Front prévoit des rencontres avec les partis et mouvements de l'opposition afin de mettre en place un cadre unique de concertation et d'action commune.





Le communiqué annonce également la nomination d'Oumar Sarr, président du PLD/And Suqali, comme nouveau coordonnateur du FDR, en remplacement de Samba Sy du PIT, salué pour son "excellent travail".





Enfin, le FDR promet de renforcer sa présence auprès des populations, "subissant de plein fouet la politique ruineuse du régime PASTEF", par des descentes sur le terrain et des échanges directs.





