Le Sénégal réaffirme son soutien au Qatar après l’attaque de Doha

Le gouvernement du Sénégal a exprimé mardi sa vive préoccupation après l’attaque menée par Israël à Doha, au Qatar, qualifiée de « violation grave de la souveraineté » de cet État.



Dans une déclaration officielle, Dakar a condamné un acte qui « constitue une atteinte au droit international », réaffirmant sa solidarité avec le peuple et le gouvernement qataris.



Le Sénégal a par ailleurs appelé Israël à « la retenue » et au « respect des règles du droit international », conformément aux principes de la Charte des Nations Unies.



