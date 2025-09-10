Connectez-vous
Le Sénégal réaffirme son soutien au Qatar après l’attaque de Doha

Mercredi 10 Septembre 2025

Le Sénégal réaffirme son soutien au Qatar après l’attaque de Doha

Le gouvernement du Sénégal a exprimé mardi sa vive préoccupation après l’attaque menée par Israël à Doha, au Qatar, qualifiée de « violation grave de la souveraineté » de cet État.

Dans une déclaration officielle, Dakar a condamné un acte qui « constitue une atteinte au droit international », réaffirmant sa solidarité avec le peuple et le gouvernement qataris.

Le Sénégal a par ailleurs appelé Israël à « la retenue » et au « respect des règles du droit international », conformément aux principes de la Charte des Nations Unies.
 



