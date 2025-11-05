Le dossier Woodrose entre dans une phase décisive

L’affaire Woodrose, impliquant notamment le fils de l’ancien président Macky Sall, franchira un tournant majeur les 18 et 19 novembre prochains, avec le lancement des auditions par le Collège des juges d’instruction du Pool judiciaire financier, a appris L’Observateur.





Après plusieurs mois de silence, les magistrats ont convoqué Ndèye Seynabou Ndiaye et Abdou Karim Mbacké pour des auditions au fond, marquant ainsi une accélération notable de la procédure.







Ce dossier hautement sensible, suivi de près par l’opinion publique, pourrait avoir des répercussions politiques importantes, étant donné l’implication directe de proches de l’ex-chef de l’État.



M. S





