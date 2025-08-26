Le fleuve Sénégal franchit sa cote d’alerte à Bakel

Le fleuve Sénégal a dépassé ce lundi matin sa cote d’alerte à Bakel, atteignant 10,03 mètres, soit trois centimètres au-dessus du seuil fixé, a annoncé le ministère de l’Hydraulique et de l’Assainissement dans un communiqué.



Ce premier dépassement de l’année est attribué aux fortes pluies tombées ces derniers jours dans le bassin du fleuve. Bien que la situation soit jugée encore sous contrôle, les autorités préviennent qu’elle pourrait entraîner des débordements localisés, en particulier dans les zones les plus basses.



À Matam, le niveau du fleuve se rapproche également du seuil critique, avec seulement 8 centimètres en dessous de la cote d’alerte.



En déplacement dans la zone, le ministre de l’Hydraulique et de l’Assainissement, Dr Cheikh Tidiane Dièye, a appelé les populations riveraines et les exploitants installés sur les berges à faire preuve de vigilance.



Il a également exhorté les collectivités territoriales à anticiper les mesures de prévention pour limiter les risques de dégâts liés à d’éventuelles crues.



