Présidence : Ousseynou Ly, alias « Citizen Ly », limogé de son poste

Le dispositif de communication de la Présidence de la République connaît un tournant majeur avec le départ acté d'Ousseynou Ly. Par arrêté signé le 30 avril 2026, le chef de l’État, Bassirou Diomaye Faye, a mis fin aux fonctions de celui qui était connu sous le pseudonyme de « Citizen Ly ».





Ousseynou Ly occupait jusqu'ici le poste stratégique de ministre-conseiller et porte-parole de la Présidence, une fonction qu'il exerçait en étant l'un des plus jeunes à avoir accédé à ce rang durant les deux dernières décennies.







Ce limogeage intervient dans un contexte de réorganisation de la parole officielle au sommet de l'Exécutif. Si les raisons officielles de ce remplacement n'ont pas été détaillées dans le communiqué, ce mouvement marque une rupture dans l'architecture de la communication du Palais, dont « Citizen Ly » était l'une des figures de proue depuis l'accession au pouvoir de la nouvelle administration.







MS/NDARINFO





