SunuChampions : Le Chef de l'État installe le Conseil Stratégique au Palais

Le Palais de la République a accueilli, ce mardi 28 avril 2026, l'installation officielle du Conseil Stratégique de l'Initiative présidentielle SunuChampions. La cérémonie, empreinte de sobriété et de solennité, a été immédiatement suivie de la première session de travail de cet organe d'orientation placé sous l'autorité directe du Chef de l'État. Instituée en janvier dernier par arrêté, cette initiative repose sur la conviction qu'aucune souveraineté économique durable ne peut se construire sans un tissu d'entreprises nationales solides, compétitives et capables d'entraîner derrière elles des pans entiers de l'économie.





Quinze locomotives pour la croissance nationale

Le cœur du programme SunuChampions repose sur une ambition claire : sélectionner quinze entreprises à fort potentiel au terme d'un appel à candidatures rigoureux et transparent. Ces futures pépites bénéficieront d'un accompagnement stratégique pour devenir de véritables locomotives de l'économie, capables d'innover et de créer des emplois durables. À travers ce dispositif, l'État se positionne comme un partenaire exigeant et loyal du secteur privé national, moteur désigné de la transformation économique du Sénégal.





Un Conseil Stratégique composé de sept figures de proue

Pour éclairer le pilotage de cette ambition, le Chef de l'État s'est entouré de sept personnalités reconnues pour leur expertise et leur sens du devoir patriotique, issues de l'administration, du secteur privé et du monde académique. Y siègent notamment Mme Aminata Niane, Mme Thiaba Camara Sy, Mme Eveline Tall, M. Mouhamadou Makhtar Cissé, le Professeur Ahmadou Aly Mbaye, M. Youssef Omais et M. Samba Sene. Lors de cette première session, le Conseil a formulé des recommandations sur les critères de sélection et la feuille de route de l'Initiative, saluant une démarche qui redéfinit les rapports entre l'État et le secteur privé au profit d'un partenariat libérant les énergies entrepreneuriales.





MS/NDARINFO



