Meeting de Mbour : « Le Président n’a pas le temps de se battre », prévient Serigne Guèye Diop

Le Président Bassirou Diomaye Faye est attendu ce samedi 9 mai 2029 au stade Caroline Faye de Mbour pour un meeting de grande envergure marquant le bilan de ses deux premières années de gouvernance. Ce lundi 4 mai, lors de la présentation des grandes lignes de cet événement, le ministre de l’Industrie et du Commerce, Dr Serigne Guèye Diop, a tenu à recadrer les attentes en affirmant que le chef de l’État ne s'inscrira pas dans une logique de confrontation, malgré les velléités de certains cadres du parti Pastef tournés vers l'échéance de 2029.





Selon le ministre, le Président se concentrera exclusivement sur les solutions concrètes pour l’avenir du Sénégal, notamment l’emploi des jeunes, le développement industriel et l’agriculture, estimant que sa lourde responsabilité lui interdit de perdre du temps dans des querelles politiques.





Dr Serigne Guèye Diop a également précisé que Diomaye Faye profitera de cette tribune pour réitérer son appel à l’union nationale et à la paix sociale, conditions sine qua non à la réussite des réformes et à la prospérité économique du pays.







Cette sortie intervient dans un climat politique marqué par les récentes précisions du chef de l’État sur l’absence de dualité au sommet de l’Exécutif, alors que le Premier ministre Ousmane Sonko a lui aussi annoncé la présentation prochaine de son propre bilan à la Primature.





MS/NDARINFO



