Linguère de Saint-Louis : Victor Diagne remplace Abdoulaye Sy sur le banc

La Linguère de Saint-Louis a officialisé, dimanche soir, un changement à la tête de son encadrement technique. L'ancien international sénégalais Victor Diagne a été nommé entraîneur principal en remplacement d'Abdoulaye Sy, dont le contrat a été résilié à l'amiable. Cette décision intervient quelques heures seulement après une nouvelle défaite à domicile face à la Sonacos (0-2).





La séparation avec Abdoulaye Sy, actée d'un commun accord selon le communiqué de la direction, répond à une urgence sportive absolue. Enlisés à la 14e place sur 16 à l'issue de la 22e journée de Ligue 1 après des défaits et matchs nuls répétitifs, les "Samba Linguère" sont désormais en position de relégables.



Victor Diagne, qui devra prochainement finaliser son nouveau staff technique, arrive avec la lourde mission de décrocher le maintien à quelques journées du terme du championnat.





MS/NDARINFO



