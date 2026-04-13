Connectez-vous
NDARINFO | Actualités de Saint-Louis, Sénégal & Nord
NDARINFO.COM NDARINFO.COM
NDARINFO | Actualités de Saint-Louis, Sénégal & Nord
Recherche avancée

Linguère de Saint-Louis : Victor Diagne remplace Abdoulaye Sy sur le banc

Lundi 13 Avril 2026 - 09:11

Linguère de Saint-Louis : Victor Diagne remplace Abdoulaye Sy sur le banc

La Linguère de Saint-Louis a officialisé, dimanche soir, un changement à la tête de son encadrement technique. L'ancien international sénégalais Victor Diagne a été nommé entraîneur principal en remplacement d'Abdoulaye Sy, dont le contrat a été résilié à l'amiable. Cette décision intervient quelques heures seulement après une nouvelle défaite à domicile face à la Sonacos (0-2).
 

La séparation avec Abdoulaye Sy, actée d'un commun accord selon le communiqué de la direction, répond à une urgence sportive absolue. Enlisés à la 14e place sur 16 à l'issue de la 22e journée de Ligue 1 après des défaits et matchs nuls répétitifs, les "Samba Linguère" sont désormais en position de relégables.

Victor Diagne, qui devra prochainement finaliser son nouveau staff technique, arrive avec la lourde mission de décrocher le maintien à quelques journées du terme du championnat.
 

MS/NDARINFO
 


Nouveau commentaire :
Facebook Twitter

Merci d'éviter les injures, les insultes et les attaques personnelles. Soyons courtois et respectueux et posons un dialogue positif, franc et fructueux. Les commentaires injurieux seront automatiquement bloqués. Merci d'éviter les trafics d'identité. Les messages des faiseurs de fraude sont immédiatement supprimés.