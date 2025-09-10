Connectez-vous
Linguère : une agence Wave braquée, jusqu’à 30 millions emportés

Mercredi 10 Septembre 2025

Une douzaine d’hommes lourdement armés ont attaqué, dans la nuit de lundi à mardi, une agence de transfert d’argent Wave située près du marché central de Linguère, emportant entre 20 et 30 millions de francs CFA.

L’assaut a eu lieu vers 2 heures du matin, selon Source A.

Les malfaiteurs ont d’abord neutralisé le veilleur de nuit et ligoté des boutiquiers mauritaniens voisins, avant de s’emparer du butin.

Une enquête a été ouverte pour identifier et interpeller les auteurs de ce braquage, qui a plongé la commune dans la stupeur.
 



