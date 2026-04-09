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Lutte contre le cancer : La priorité de la nouvelle fondation « Sénégal Solidaire »

Jeudi 9 Avril 2026 - 07:46

Lutte contre le cancer : La priorité de la nouvelle fondation « Sénégal Solidaire »
Les Premières Dames du Sénégal ont officiellement lancé mercredi les activités de la Fondation nationale « Sénégal Solidaire ». Présentée comme un instrument au service de la Nation, cette structure naît d'un « constat d'urgence » et ambitionne de répondre aux attentes sociales des communautés les plus vulnérables.
 
La Fondation se veut une plateforme de collaboration et un levier d'appui à la protection sociale. Si ses priorités incluent l'éducation et l'autonomisation, la lutte contre le cancer occupe une place centrale dans son agenda, a déclaré Marie Khone Faye.
 
Face à une situation alarmante marquée par plus de 11 000 nouveaux cas de cancer recensés chaque année, la Fondation s'engage à soutenir la riposte. Dans cette optique, la première pierre du Centre national de dépistage des cancers au sein de l’hôpital Dalal Jamm de Guédiawaye a été posée.
 
Cette infrastructure vise à renforcer le diagnostic précoce, pilier essentiel de la réduction de la mortalité liée à cette pathologie. Ce projet s'inscrit dans une dynamique nationale de lutte contre les maladies non transmissibles, devenues une priorité de santé publique majeure.
 
La Ligue Sénégalaise contre le Cancer (LISCA) a saisi cette occasion pour saluer ce geste qu'elle qualifie d'« acte d'humanité », marquant une nouvelle étape dans le soutien institutionnel aux malades.
 
 


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