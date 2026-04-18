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Macky Sall reçoit Aïssata Tall Sall à New York en pleine campagne ONU

Samedi 18 Avril 2026 - 19:58

Macky Sall reçoit Aïssata Tall Sall à New York en pleine campagne ONU
 L'ancien président de la République a accordé une audience à la députée et ancienne ministre Aïssata Tall Sall, ce 14 avril 2024, dans ses bureaux à New York. Cette rencontre s'est tenue alors que l'ex-chef de l'État sénégalais mène activement sa campagne pour devenir le prochain Secrétaire général des Nations Unies (ONU).


Aïssata Tall Sall a salué un homme « toujours égal à lui-même », soulignant qu'il reste profondément soucieux du Sénégal et de ses concitoyens, en dépit de ses nouvelles ambitions internationales. Elle a profité de cette tribune pour formuler ses vœux de succès à Macky Sall dans sa quête pour la succession d'António Guterres à la tête de l'organisation mondiale.


MS/NDARINFO
 

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