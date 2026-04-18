NBA Playoffs 2026 : Anthony Edwards diminué par son genou avant le premier tour

Anthony Edwards est toujours handicapé par des douleurs persistantes au genou à l'approche du coup d'envoi des playoffs 2026. L'arrière vedette des Minnesota Timberwolves, bien que présent sur le terrain, continue de composer avec une gêne qui limite son explosivité habituelle, une situation qui préoccupe fortement le staff technique et les fans de la franchise alors que les matchs à élimination directe débutent ce samedi 18 avril.







L'état de santé du « Ant-Man » sera l'un des facteurs déterminants pour le parcours des Wolves dans cette phase finale. Malgré les soins intensifs, la répétition des efforts durant la saison régulière semble avoir laissé des traces sur son articulation.





Le joueur reste toutefois déterminé à tenir son rang, affirmant vouloir se battre malgré la douleur pour mener son équipe le plus loin possible dans la quête du titre suprême.



MS

