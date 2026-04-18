e-Senegal.sn : Comment Faire Vos Démarches Administratives en Ligne depuis N'importe Où

Fini les longues files d'attente devant les tribunaux et administrations sénégalaises. Depuis mars 2026, la plateforme e-senegal.sn permet d'effectuer plusieurs démarches administratives entièrement en ligne, depuis votre téléphone ou votre ordinateur — que vous soyez à Dakar ou à Paris.







🖥️ Qu'est-ce que e-Senegal.sn ?

Il s'agit d'un portail officiel du gouvernement sénégalais, accessible via le web et sur application mobile (iOS et Android). Son objectif est clair : réduire les déplacements, les délais et les files d'attente dans les administrations publiques.



C'est une révolution pour les millions de Sénégalais de la diaspora qui devaient auparavant mandater quelqu'un au pays ou faire des allers-retours coûteux pour récupérer des documents officiels.



📄 Les Documents Disponibles Dès Maintenant

La plateforme propose déjà plusieurs services administratifs essentiels :



✅ Casier judiciaire (dans certaines juridictions pilotes) Le document le plus demandé pour un emploi, un concours ou une procédure officielle.



✅ Certificat de nationalité Indispensable pour de nombreuses démarches à l'étranger.



✅ Autorisation de visite de détenu Une démarche sensible qui peut désormais se faire à distance.



✅ Attestation de non-appartenance à la fonction publique Souvent exigée pour des contrats ou des appels d'offres.



🔜 Les Services à Venir

La plateforme est amenée à s'enrichir progressivement. Parmi les services annoncés prochainement :



Extrait de naissance

NINEA (Numéro d'Identification Nationale des Entreprises et Associations)

(Numéro d'Identification Nationale des Entreprises et Associations) D'autres procédures administratives en cours de déploiement





📱 Comment Accéder à la Plateforme ?

L'accès est simple et gratuit :



Via le navigateur web : rendez-vous sur e-senegal.sn

rendez-vous sur e-senegal.sn Via l'application mobile : disponible sur l'App Store (iOS) et le Google Play Store (Android)

disponible sur l'App Store (iOS) et le Google Play Store (Android)



⚠️ Ce Qu'il Faut Savoir Avant d'Utiliser la Plateforme

Comme tout nouveau service public numérique, e-Senegal.sn connaît encore quelques ajustements. Plusieurs utilisateurs signalent :



Des délais de traitement parfois plus longs qu'annoncés (notamment pour le casier judiciaire)

Certaines communes non encore disponibles pour le certificat de nationalité

Un service client encore perfectible

Le conseil : anticipez vos demandes en cas d'urgence, et vérifiez régulièrement votre espace personnel sur la plateforme.







🌍 Un Atout Majeur pour la Diaspora Sénégalaise

C'est l'avantage le plus concret de cette digitalisation : un Sénégalais vivant en France, en Norvège ou aux États-Unis peut désormais initier ses démarches administratives sans rentrer au pays et sans solliciter de l'aide d'un proche.



Pour la diaspora, cela représente un gain de temps et d'argent considérable — surtout pour des documents comme le casier judiciaire ou le certificat de nationalité, souvent exigés pour des dossiers de naturalisation ou de regroupement familial à l'étranger.







✅ En Résumé

Document Disponible ? Casier judiciaire ✅ Oui (juridictions pilotes) Certificat de nationalité ✅ Oui Autorisation visite détenu ✅ Oui Attestation non-fonction publique ✅ Oui Extrait de naissance 🔜 Bientôt NINEA 🔜 Bientôt



🔗 Accéder à la Plateforme

👉 www.e-senegal.sn

