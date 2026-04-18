OM : Le coup de gueule monumental de Medhi Benatia après la défaite à Lorient

Le ton est monté dans le vestiaire marseillais après la défaite de l'Olympique de Marseille face au FC Lorient (2-1) ce samedi 18 avril 2026. Medhi Benatia, le conseiller sportif du club, a laissé éclater sa colère contre les joueurs dès la fin de la rencontre au Moustoir.





L'ancien international marocain a fustigé le manque d'envie et de rigueur défensive de l'effectif, particulièrement après le deuxième but encaissé sur une erreur de placement flagrante.





Ce "craquage" intervient dans un climat de tension croissante à l'OM, alors que le club voit ses chances de qualification européenne s'amenuiser à chaque journée. Benatia, connu pour son exigence, aurait reproché à certains cadres leur passivité sur le terrain, estimant que le comportement affiché n'était pas à la hauteur des ambitions du club sous la nouvelle présidence de Stéphane Richard. Cette sortie musclée vise à provoquer un électrochoc avant le sprint final de la Ligue 1.



MS

