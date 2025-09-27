Connectez-vous
Samedi 27 Septembre 2025

Madiambal Diagne promet de se présenter à la Justice avant l’exécution d’un mandat d’arrêt international

Le journaliste et patron de presse Madiambal Diagne a réagi, samedi, à l’annonce du ministre de l’Intérieur et de la Sécurité publique relative à un mandat d’arrêt international décerné contre lui. Dans un message publié sur sa page X, il affirme qu’il se présentera à la Justice sénégalaise avant l’exécution dudit mandat.

« Je prends note de l’annonce d’un mandat d’arrêt international émis contre moi. Je rappelle que c’est moi-même qui ai informé de ma présence en France et de mon prochain retour au Sénégal. J’affirme qu’avant l’exécution d’un tel mandat, je me présenterai à la Justice de mon pays », a écrit M. Diagne.

Le patron du groupe Avenir Communication, éditeur du quotidien Le Quotidien, s’était vu notifier une interdiction de sortie du territoire dans la nuit du 23 au 24 septembre, alors qu’il s’apprêtait à embarquer pour Paris depuis l’aéroport international Blaise Diagne (AIBD). Il devait par ailleurs déférer à une convocation de la Direction des investigations criminelles (DIC) le lendemain.

Vendredi, le ministre de l’Intérieur Mouhamadou Bamba Cissé avait annoncé avoir reçu notification d’un mandat d’arrêt international émis contre « le fugitif » par le président du collège des juges du Pool judiciaire financier (PJF). Dans la foulée, il a relevé de leurs fonctions, à titre conservatoire, les commissaires de la DIC et de l’AIBD, estimant que la sortie du territoire de M. Diagne dans ces circonstances n’était « pas encore élucidée ».

Madiambal Diagne, également homme d’affaires, fait l’objet d’une enquête du Pool judiciaire financier pour des soupçons de blanchiment d’argent, sur la base d’un rapport de la Cellule nationale de traitement des informations financières (CENTIF).
 



