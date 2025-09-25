Connectez-vous
Madiambal Diagne recherché après une descente infructueuse de la DIC

Jeudi 25 Septembre 2025

Le journaliste et directeur du groupe Avenir Communication, Madiambal Diagne, est actuellement recherché par la Division des Investigations Criminelles (DIC) après une descente infructueuse à son domicile.

Cette démarche fait suite à une convocation qui lui avait été notifiée dans le cadre d’une enquête concernant un rapport de la Cellule nationale de traitement des informations financières (CENTIF).

Madiambal Diagne aurait disparu après avoir créé son "injoignabilité" et n’a pas comparu à l'audience prévue. Cette situation a conduit à une chasse à l'homme lancée par la DIC.

 


