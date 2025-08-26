Mamadou Sy Tounkara placé en garde à vue après ses déclarations sur l’Assemblée nationale

Le chroniqueur politique Mamadou Sy Tounkara a été placé en garde à vue mardi, après sa convocation par la Division spéciale de cybersécurité (DSC).



Il lui est reproché d’avoir affirmé, dans une analyse récente, que le bureau de l’Assemblée nationale avait implicitement rejeté la proposition de loi sur la criminalisation de l’homosexualité.



Ces déclarations ont été démenties par le député Amadou Ba, membre du Pastef, qui a dénoncé des informations "inexactes", susceptibles, selon lui, de créer des tensions sociales. Le parlementaire a rappelé que la proposition de loi demeure à l’ordre du jour et sera examinée lors de la prochaine session parlementaire.



Selon certains observateurs, la convocation de M. Tounkara vise à vérifier la véracité de ses propos et à prévenir la propagation de fausses nouvelles.



