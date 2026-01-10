Connectez-vous
Mame Mbaye Niang dépose deux plaintes contre quatre avocats de la défense de Sonko

Samedi 10 Janvier 2026

Le 2 janvier dernier, Mame Mbaye Niang a déposé deux plaintes visant nommément quatre membres du pool de défense du Premier ministre Ousmane Sonko : Mes Macodou Ndour, Massokhna Kane, Magna Brice Silva et Abdy Nar Ndiaye, révèle le quotidien L'Observateur.
 

Les requêtes ont été adressées au procureur général près la Cour d'appel de Dakar et au Bâtonnier de l'Ordre des avocats du Sénégal, souligne la même source.
 

Le plaignant accuse les quatre avocats de diffamation, de faux intellectuel et de violations des règles déontologiques de la profession d'avocat, à la suite d'une conférence de presse tenue le 22 décembre par la défense de Sonko.


Mame Mbaye Niang rejette avec véhémence les propos de Me Macodou Ndour, qui l'accuse d'avoir fait décaisser plus de 2 milliards de francs CFA à l'entreprise Green 2000 via un ordre de démarrage signé sans marché préalable.
 

L'ancien ministre soutient que l'ordre de service qu'il a signé est postérieur au marché. Il accuse l'avocat de manipuler des documents pour tromper l'opinion.


Me Abdy Nar Ndiaye est visé pour avoir traduit ces propos en wolof, tandis que Mes Massokhna Kane et Magna Brice Silva sont poursuivis pour avoir évoqué l'existence d'un rapport de l'Inspection générale des finances (IGF) qui l'aurait épinglé, ce que le plaignant qualifie de "faux intellectuel".
 

Les plaintes portent donc sur des accusations formulées lors de la conférence de presse du 22 décembre 2024, au cours de laquelle les avocats de Sonko avaient abordé le dossier Green 2000.
 

MS/CSS/NDARINFO
 


