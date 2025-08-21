Matam : 158 villages bientôt raccordés au réseau électrique grâce au PADERAU

Le Programme d’appui au développement des énergies renouvelables pour l’accès universel à l’électricité (PADERAU) va permettre l’électrification de 158 villages dans la région de Matam, pour un coût global de 13,9 milliards de francs CFA, a annoncé jeudi son coordonnateur, Ngor Sène.



« Le PADERAU va électrifier 62 villages dans le département de Matam, 40 à Kanel et 56 à Ranérou », a précisé M. Sène lors d’une réunion avec les autorités administratives locales.



Le projet, mis en œuvre par la Société nationale d’électricité du Sénégal (SENELEC) avec le soutien financier de l’Agence française de développement (AFD) et de l’Union européenne, bénéficiera à 3 686 ménages.



Le taux d’exécution est estimé à 28 %, selon le coordonnateur, qui a indiqué que le recrutement du personnel et des entreprises chargées des travaux est prévu dans les prochains mois, pour un démarrage effectif en 2026.



La sélection des villages repose sur une stratégie d’électrification élaborée par le ministère de l’Énergie, intégrant des critères techniques tels que la proximité du réseau de distribution et la densité démographique.



Le gouverneur de Matam, Saïd Dia, s’est réjoui de ce programme qu’il juge « bien élaboré » et qui devrait améliorer les conditions de vie des populations. Il a toutefois insisté sur la nécessité d’une bonne communication et de l’indemnisation des personnes impactées.



