Matam : baisse du niveau du fleuve Sénégal, malgré un dépassement de la cote d’alerte

Vendredi 5 Septembre 2025

Le niveau du plan d’eau du fleuve Sénégal a enregistré, vendredi, une baisse de deux centimètres à la station hydrométrique de Matam (nord), où la cote d’alerte fixée à huit mètres reste dépassée de 17 centimètres, a indiqué la Direction de la gestion et de la planification des ressources en eau (DGPRE).

« À la station hydrométrique de Matam, le niveau de l’eau était à 8,17 mètres ce matin (vendredi), contre 8,19 mètres hier (jeudi) matin, pour une cote d’alerte de 8 mètres dépassée de 17 centimètres, soit une baisse de 2 centimètres », précise la DGPRE, structure rattachée au ministère de l’Hydraulique et de l’Assainissement, dans un relevé transmis à l’APS.

Situation du fleuve Gambie

En ce qui concerne le fleuve Gambie, la même source souligne que le niveau du plan d’eau est également « en baisse » et se maintient « en dessous » des cotes d’alerte aux différentes stations hydrométriques de Kédougou, Mako, Simenti et Gouloumbou.

La DGPRE rassure qu’« il n’y a aucun risque de débordement à ce jour dans ce bassin fluvial », tout en appelant à maintenir une vigilance constante.
 



