Mauritanie : le bilan du naufrage de migrants s’alourdit à 69 morts

Vendredi 29 Août 2025

Le nombre de victimes du naufrage d’une embarcation de migrants au large de la Mauritanie est passé à 69 morts, ont annoncé vendredi 29 août les garde-côtes mauritaniens.

L’accident est survenu dans la nuit de mardi à mercredi, à environ 80 km au nord de Nouakchott. Selon les autorités, l’embarcation transportait 160 personnes. À ce stade, 17 survivants ont pu être secourus, tandis que des dizaines de passagers restent portés disparus.

Un précédent bilan faisait état de 49 morts et d’une centaine de disparus. Les opérations de recherche se poursuivent pour tenter de retrouver d’autres corps ou survivants.
 



