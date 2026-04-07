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Mbacké en deuil : Décès de Cheikh Bara Gueye, maire de Darou Nahim

Mardi 7 Avril 2026 - 23:11

Mbacké en deuil : Décès de Cheikh Bara Gueye, maire de Darou Nahim

Le maire de la commune de Darou Nahim (département de Mbacké), Monsieur Cheikh Bara Gueye, est rappelé à Dieu le samedi 4 avril 2026 à Dakar.

Élu local engagé et respecté, Cheikh Bara Gueye s'était entièrement dévoué au service de ses administrés et au développement de son territoire. Sa disparition laisse un vide immense au sein de la commune de Darou Nahim, où son action pour le progrès local était unanimement saluée.

Homme de terrain et de consensus, il aura marqué l'histoire institutionnelle du département de Mbacké par son sens élevé du service public.
 

MS/NDARINFO


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