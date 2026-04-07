Le Pape Léon XIV : "La menace sur le peuple iranien est inacceptable."

Le Pape Léon XIV est sorti de sa réserve diplomatique pour dénoncer avec une fermeté inédite les menaces pesant sur la civilisation iranienne. S'exprimant depuis Castel Gandolfo, quelques heures seulement avant l'expiration de l'ultimatum fixé par Donald Trump, le souverain pontife a qualifié d'« absolument inacceptable » toute velléité de destruction visant le peuple iranien.





Pour le chef de l'Église catholique, toute attaque contre des infrastructures civiles constituerait une violation flagrante du droit international.



Dans un appel vibrant à la paix, Léon XIV a exhorté les citoyens américains et « toutes les personnes de bonne volonté » à interpeller leurs dirigeants politiques et représentants au Congrès. L'objectif est clair : exiger le rejet de l'option militaire au profit d'une résolution pacifique de la crise, alors que la menace d'un conflit majeur plane sur le détroit d'Ormuz.





MS/NDARINFO



