Connectez-vous
NDARINFO.COM
Accueil
Envoyer à un ami
Version imprimable
Augmenter la taille du texte
Diminuer la taille du texte

Mbour : 23 candidats à l’émigration irrégulière interpellés, un présumé organisateur arrêté

Samedi 6 Septembre 2025

Mbour : 23 candidats à l’émigration irrégulière interpellés, un présumé organisateur arrêté

La Compagnie de Gendarmerie de Mbour a annoncé l’interpellation de vingt-trois candidats à l’émigration irrégulière et l’arrestation d’un individu suspecté d’être l’organisateur du convoyage, lors d’une opération menée vendredi dans les villages de Mbodiène et ses environs.

Cette intervention, effectuée par la Brigade territoriale de Joal avec l’appui de la Brigade de Recherches de Mbour, s’inscrit dans le cadre du renforcement de la surveillance des zones de départ, particulièrement en période de Gamou, jugée propice aux tentatives de départ clandestin.
 



Nouveau commentaire :
Twitter

Merci d'éviter les injures, les insultes et les attaques personnelles. Soyons courtois et respectueux et posons un dialogue positif, franc et fructueux. Les commentaires injurieux seront automatiquement bloqués. Merci d'éviter les trafics d'identité. Les messages des faiseurs de fraude sont immédiatement supprimés.