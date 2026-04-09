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Mbour : Une première épouse défigure sa co-épouse après une banale dispute

Jeudi 9 Avril 2026 - 06:59

Mbour : Une première épouse défigure sa co-épouse après une banale dispute

Un nouveau drame lié aux tensions de la polygamie a éclaté à Mbour, plongeant une famille dans la désolation. Une première épouse (Awo) a été interpellée par les services de police après avoir sauvagement agressé sa co-épouse, la défigurant à l'aide d'un objet tranchant.
 

Selon les premiers éléments de l'enquête, l'altercation aurait éclaté pour un motif d'une banalité déconcertante, lié à la gestion du ménage. La violence de l'assaut a laissé la victime avec de graves séquelles au visage, nécessitant une hospitalisation d'urgence.

L'agresseuse a été placée en garde à vue au commissariat urbain de Mbour pour coups et blessures volontaires ayant entraîné une mutilation.
 

MS/NDARINFO
 


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