Mbour : Une première épouse défigure sa co-épouse après une banale dispute

Un nouveau drame lié aux tensions de la polygamie a éclaté à Mbour, plongeant une famille dans la désolation. Une première épouse (Awo) a été interpellée par les services de police après avoir sauvagement agressé sa co-épouse, la défigurant à l'aide d'un objet tranchant.





Selon les premiers éléments de l'enquête, l'altercation aurait éclaté pour un motif d'une banalité déconcertante, lié à la gestion du ménage. La violence de l'assaut a laissé la victime avec de graves séquelles au visage, nécessitant une hospitalisation d'urgence.



L'agresseuse a été placée en garde à vue au commissariat urbain de Mbour pour coups et blessures volontaires ayant entraîné une mutilation.





MS/NDARINFO



