Médina Gounass : le président Bassirou Diomaye Faye a rallié le Daakaa ce samedi à 14h.

Le président de la République, Bassirou Diomaye Faye, est arrivé ce samedi peu avant 14 heures au Daakaa de Madina Gounass. En provenance de Kolda par voie aérienne, le chef de l'État a rejoint le site de la retraite spirituelle, situé à dix kilomètres de la commune (département de Vélingara), pour témoigner de l'attachement de la nation à ce grand rassemblement de dévotion.



Accueilli par une forte délégation ministérielle comprenant notamment Mouhamadou Bamba Cissé (Intérieur) et Déthié Fall (Infrastructures), le Président a également été reçu par les membres de la famille du Khalife sous l'égide de Thierno Ibnou Oumar Ba.





Un entretien privé avec le Khalife



Dès son arrivée, Bassirou Diomaye Faye s'est entretenu à huis clos avec le Khalife général de Madina Gounass, Amadou Tidiane Ba, dans sa résidence du Daakaa, avant de rejoindre la tente de prières. Cette visite intervient à deux jours de la clôture de l'édition 2026, qui a débuté le 18 avril dernier. Institué en 1942, le Daakaa demeure un moment de ferveur intense marqué par des prières et le récital du Saint Coran, mobilisant des milliers de pèlerins venus du Sénégal, de la sous-région et de la diaspora pour cette retraite spirituelle historique.





MS/NDARINFO



