Yeumbeul : Un individu vole son propre frère et finit en garde à vue

Le Commissariat d’Arrondissement de Yeumbeul/COMICO a mis fin aux agissements d'un duo de malfaiteurs spécialisés dans le vol par escalade. Les faits se sont déroulés le 15 avril 2026, lorsque deux membres d'une même famille ont constaté la disparition nocturne d'une moto scooter Honda et de deux téléphones portables (iPhone et Tecno). Les soupçons se sont rapidement portés sur le frère de l’une des victimes, déjà connu pour des antécédents similaires, menant à son interpellation immédiate.





Trahi par les preuves numériques

Si le premier suspect a initialement tenté de nier les faits, les investigations techniques poussées menées par les enquêteurs l'ont rapidement confondu. Face à des preuves numériques irréfutables, il est passé aux aveux, dénonçant par la même occasion son complice. Une opération de police au domicile de ce dernier, situé à l'arrêt « Yewou Dial », a permis son arrestation et la récupération de la moto volée qui y était dissimulée. Les deux individus ont été placés en garde à vue pour vol en réunion commis la nuit avec escalade au préjudice de leur propre famille.





MS/NDARINFO



