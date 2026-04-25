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Hécatombe des Jakarta à Saint-Louis : Le cri du cœur d’un acteur de la prévention routière

Samedi 25 Avril 2026 - 11:19

Hécatombe des Jakarta à Saint-Louis : Le cri du cœur d’un acteur de la prévention routière

Face à la recrudescence inquiétante des accidents impliquant les motos Jakarta, marqués par un taux de mortalité élevé et une saturation des services d'urgence du Centre Hospitalier Régional, un acteur de la sensibilisation routière monte au créneau.


Amadou Lamine Ba, président de l’association « L’apprenti Sage » basée à Dakar, a profité d'une mission à Saint-Louis pour sensibiliser les conducteurs sur les comportements à adopter. Il martèle que l'usage des motos comme moyen de transport public ne s'improvise pas et requiert une maîtrise technique rigoureuse pour ne pas mettre en péril la vie des usagers et des autres conducteurs.
 

La formation et le casque : des impératifs vitaux

 

L'expert insiste sur deux leviers majeurs pour freiner cette hécatombe : la formation préalable et l'équipement de protection. Amadou Lamine Ba soutient qu'aucun jeune ne devrait acquérir un engin sans avoir suivi une formation adéquate aux règles de conduite. Il a également réitéré l'obligation du port du casque, souvent négligé malgré son rôle crucial dans la survie lors d'un impact.


Enfin, il invite les autorités à intensifier les campagnes de conscientisation, tout en engageant sa structure à accompagner toute initiative visant à protéger la jeunesse sénégalaise contre l'insécurité routière.
 



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