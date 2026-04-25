Sénégal-Royaume-Uni : Les échanges commerciaux atteignent 700 milliards de FCFA

Le partenariat économique entre le Royaume-Uni et le Sénégal connaît une accélération sans précédent. Selon l'ambassadrice britannique à Dakar, Carine Robarts, les échanges bilatéraux ont quadruplé depuis 2020 pour atteindre 700 milliards de FCFA.



Avec près de 3 000 milliards de FCFA d'investissements portés par une cinquantaine d'entreprises, Londres s'impose comme un acteur majeur, particulièrement dans l'énergie avec British Petroleum (BP). Des projets structurants comme le Port de Ndayane — capable de générer 22 000 emplois d'ici 2035 — et le BRT électrique de Dakar illustrent ce dynamisme.





Une Chambre de Commerce pour booster les investissements

Pour consolider ces acquis, la Chambre de Commerce Britannique au Sénégal, présidée par Karim Ndiaye, passe à l'offensive. L'ambition dépasse la simple organisation d'événements : la Chambre veut offrir une réelle valeur ajoutée via des études sectorielles et un accompagnement opérationnel pour faciliter le parcours des investisseurs face aux complexités administratives.





Dans une démarche inclusive, elle ouvre ses portes aux entreprises sénégalaises, y compris les startups, avec des tarifs d'adhésion adaptés. Un premier événement majeur est d'ailleurs prévu ce 27 avril, en collaboration avec l'APIX, pour décrypter les opportunités du nouveau code des investissements.





MS/NDARINFO



