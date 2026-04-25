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Paludisme : 47 pays déclarés exempts de la maladie selon le rapport 2026 de l'OMS

Samedi 25 Avril 2026 - 15:18

Paludisme : 47 pays déclarés exempts de la maladie selon le rapport 2026 de l'OMS

À l'occasion de la Journée mondiale de lutte contre le paludisme célébrée ce samedi 25 avril 2026, l'Organisation mondiale de la santé (OMS) a dressé un bilan contrasté de la lutte globale. Le rapport souligne des avancées majeures avec 47 pays désormais certifiés exempts de paludisme et une chute drastique de 90 % des cas dans le bassin du Mékong.

Depuis l'an 2000, les efforts internationaux ont permis d'éviter environ 14 millions de décès. L'OMS lance à cet effet la campagne : « Déterminés à éliminer le paludisme : maintenant que nous le pouvons, c’est notre devoir d’y parvenir ».
 

Une menace persistante : résistance et déficit de financement

 

Malgré ces succès, l'agence onusienne tire la sonnette d'alarme : la situation mondiale « piétine ». En 2024, le nombre de cas a atteint 282 millions pour 610 000 décès, une légère hausse par rapport à l'année précédente. L'inquiétude grandit face à la propagation de la résistance à l'artémisinine confirmée dans quatre pays africains (Érythrée, Ouganda, Tanzanie et Rwanda).


À cela s'ajoute un déficit de financement critique : avec 3,9 milliards de dollars mobilisés en 2024, les ressources représentent moins de la moitié de l'objectif de 9,3 milliards fixé pour 2025, menaçant de réduire à néant les progrès accomplis.
 

MS/NDARINFO
 


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