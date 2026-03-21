Message de Korité : Ousmane Sonko prône l'indépendance économique et technologique

Au sortir de la prière de l’Aïd el-Fitr ce 21 mars 2026, le Premier ministre Ousmane Sonko a placé la souveraineté nationale au centre de son message aux Sénégalais.



Devant la presse, le chef du gouvernement a martelé qu’un pays ne peut prétendre à une indépendance réelle sans disposer des moyens de sa propre puissance, soulignant le danger d’une dépendance excessive envers l’extérieur.





Pour illustrer sa vision, le Premier ministre a cité l’exemple de l’Iran, louant sa capacité à résister à des décennies d’embargo grâce à une souveraineté technologique, économique et militaire bâtie sur le long terme.



Ousmane Sonko a insisté sur le fait que cette souveraineté ne se décrète pas mais se construit par des réformes structurelles. Il a réitéré sa volonté de reprendre le contrôle des secteurs stratégiques cédés dans des conditions jugées « nébuleuses » et de placer la transparence et la bonne gouvernance au cœur de l'action publique pour libérer le potentiel du pays.





MS/NDARINFO



