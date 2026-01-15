Connectez-vous
NDARINFO | Actualités de Saint-Louis, Sénégal & Nord
Accueil
Envoyer à un ami
Version imprimable
Augmenter la taille du texte
Diminuer la taille du texte

Mineures filmées sur les réseaux sociaux : un suspect arrêté

Jeudi 15 Janvier 2026

Mineures filmées sur les réseaux sociaux : un suspect arrêté

La Division spéciale de lutte contre la cybercriminalité (DSC) a procédé, le 14 janvier 2026, à l’interpellation d’un individu impliqué dans la diffusion de contenus outrageants sur les réseaux sociaux, mettant fin à des agissements jugés graves et répétitifs.

L’opération fait suite à plusieurs signalements concordants et à une cyberpatrouille active menée par les services spécialisés. Selon les enquêteurs, l’individu ciblait des jeunes filles sur la voie publique, les filmant à leur insu avant de diffuser les images en ligne.

Les investigations ont permis d’identifier trois victimes, toutes élèves, dont deux mineures âgées de 13 et 17 ans, ainsi qu’une jeune femme de 19 ans. Les victimes ont déposé une plainte collective auprès des autorités compétentes.

Le suspect a été interpellé aux environs de 18 heures. Son audition est en cours et l’enquête se poursuit afin de déterminer l’étendue exacte de ses activités et d’éventuelles autres victimes.

MS/Ndarinfo
 


Nouveau commentaire :
Facebook Twitter

Merci d'éviter les injures, les insultes et les attaques personnelles. Soyons courtois et respectueux et posons un dialogue positif, franc et fructueux. Les commentaires injurieux seront automatiquement bloqués. Merci d'éviter les trafics d'identité. Les messages des faiseurs de fraude sont immédiatement supprimés.

CAN 2025

CAN 2025 : Pape Thiaw veut finir le travail

CAN 2025 : Pape Thiaw veut finir le travail
Qualifié pour la finale de la Coupe d’Afrique des Nations 2025, le sélectionneur national du...

Demi-finale CAN : le onze offensif de Pape Thiaw pour défier les Pharaons

Demi-finale CAN : le onze offensif de Pape Thiaw pour défier les Pharaons
Le sélectionneur des Lions du Sénégal, Pape Thiaw, a dévoilé sa composition d'équipe pour la...

Pape Djibril Fall exige la libération immédiate de Karim Xrum Xax

Pape Djibril Fall exige la libération immédiate de Karim Xrum Xax
Le député Pape Djibril Fall a vivement dénoncé l'arrestation de l'activiste Abdou Karim Guèye, plus...

Demi-finale : la dépendance à Salah, talon d'Achille des Pharaons

Demi-finale : la dépendance à Salah, talon d'Achille des Pharaons
Malgré leur parcours remarquable et leur qualification aux dépens de la Côte d'Ivoire championne en...

Habib Diarra : "Il ne faudra pas surjouer, rester concentré du début jusqu'à la fin"

Habib Diarra : "Il ne faudra pas surjouer, rester concentré du début jusqu'à la fin"
Après la dernière séance d'entraînement des Lions avant la demi-finale face à l'Égypte, le milieu...
LES PLUS LUS

Mame Mbaye Niang dépose deux plaintes contre quatre avocats de la défense de Sonko

10/01/2026

GTA, pont de Rosso, mobilité: ce qu'il faut retenir du communiqué conjoint

08/01/2026

Sans adaptation climatique, l'agriculture sénégalaise pourrait perdre 18% de sa production

11/01/2026

De Gandiol à Mpal: le parcours spirituel de Mame Rawane Ngom

11/01/2026

Le FDR dénonce une "crise économique et institutionnelle" et appelle à l'unité de l'opposition

11/01/2026

Malgré la crise, les exportations pétrolières vers le Mali bondissent de 15,3%

08/01/2026

Une pirogue partie de Gambie avec 61 migrants secourue à Mbattal après une panne GPS

12/01/2026
SERVICES