Mineures filmées sur les réseaux sociaux : un suspect arrêté

La Division spéciale de lutte contre la cybercriminalité (DSC) a procédé, le 14 janvier 2026, à l’interpellation d’un individu impliqué dans la diffusion de contenus outrageants sur les réseaux sociaux, mettant fin à des agissements jugés graves et répétitifs.



L’opération fait suite à plusieurs signalements concordants et à une cyberpatrouille active menée par les services spécialisés. Selon les enquêteurs, l’individu ciblait des jeunes filles sur la voie publique, les filmant à leur insu avant de diffuser les images en ligne.



Les investigations ont permis d’identifier trois victimes, toutes élèves, dont deux mineures âgées de 13 et 17 ans, ainsi qu’une jeune femme de 19 ans. Les victimes ont déposé une plainte collective auprès des autorités compétentes.



Le suspect a été interpellé aux environs de 18 heures. Son audition est en cours et l’enquête se poursuit afin de déterminer l’étendue exacte de ses activités et d’éventuelles autres victimes.



MS/Ndarinfo



