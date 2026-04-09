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Mondial 2026 : L'arbitre Jean-Jacques Ndala écarté par la FIFA

Jeudi 9 Avril 2026 - 18:13

Mondial 2026 : L'arbitre Jean-Jacques Ndala écarté par la FIFA

Coup de tonnerre pour l'arbitrage congolais. Présélectionné pour officier lors de la Coupe du monde 2026, Jean-Jacques Ndala ne figure finalement pas sur la liste définitive des arbitres retenus pour la compétition.
 

Pourtant considéré comme l'une des références de l'arbitrage africain ces dernières années, le sifflet de la RD Congo paie vraisemblablement le prix des vives polémiques ayant entouré sa prestation lors de la finale de la CAN 2025.

Ces incidents semblent avoir pesé lourdement dans la décision des instances internationales au moment de valider la sélection finale. En conséquence, la République démocratique du Congo ne sera représentée au Mondial que par son équipe nationale, les Léopards, laissant le corps arbitral congolais sur la touche pour cette édition.
 

MS/NDARINFO
 


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