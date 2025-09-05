Connectez-vous
Moscou rejette les garanties militaires occidentales à l’Ukraine

Vendredi 5 Septembre 2025

Le Kremlin s’est déclaré vendredi « absolument » opposé aux garanties militaires offertes par les États-Unis et les pays européens à l’Ukraine pour sa sécurité.

« Les étrangers, en particulier les contingents militaires européens et américains, peuvent-ils fournir et garantir la sécurité de l’Ukraine ? Absolument pas, ils ne le peuvent pas », a affirmé le porte-parole de la présidence russe, Dmitri Peskov, cité par l’agence publique Ria Novosti.

« Cela ne peut pas être une garantie de sécurité pour l’Ukraine qui conviendrait à notre pays », a-t-il ajouté.
 



