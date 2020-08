Moustapha Diakhaté : "Les cas communautaires vont exploser après le Magal et le Gamou"

«Ce sera pire avec les Magal et Gamou», a-t-il lâché sur sa page Facebook.

Le leader de Mankoo Taxawu Sunu Apr de préciser que «l’explosion des cas communautaires, avec 224 infections en 72 heures, est provoquée par la Tabaski et non par les jeunes».

Il a tenu ces propos dans un contexte où la sortie de l’ex-ministre de l’Enseignement supérieur, Mary Teuw Niane, sur la question, continue de susciter de vives polémiques.