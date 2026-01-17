Mutation à la MAC du Pavillon spécial : ce que l'on sait de la nomination de Papa Modou Diouf

Papa Modou Diouf, contrôleur de l'Administration pénitentiaire, a été nommé à la tête de la Maison d'Arrêt et de Correction (MAC) du Pavillon spécial, selon des informations de Seneweb. Cette nomination intervient dans le cadre d'un mouvement général au sein de l'administration pénitentiaire sénégalaise.





Le nouveau directeur n'est pas un inconnu dans le milieu carcéral. Avant cette promotion, Papa Modou Diouf dirigeait la prison de Kaolack, dans le centre du pays. Il avait ensuite été affecté à la Direction des ressources humaines à Dakar, d'où il vient d'être promu à ce poste stratégique.





Le directeur sortant muté à Nioro





Son prédécesseur à la tête du Pavillon spécial a quant à lui été affecté à la MAC de Nioro. Une mutation qui n'a pas manqué de susciter des interrogations, certains observateurs ayant établi un lien avec l'affaire des téléphones portables impliquant le député Farba Ngom, actuellement détenu dans cet établissement.





Toutefois, une source proche de l'administration pénitentiaire contactée par Seneweb a tenu à dissiper toute spéculation. « Cette décision s'inscrit dans le cadre d'une mutation générale au sein de l'administration pénitentiaire et ne revêt aucun caractère spécifique », a-t-elle précisé.





Un établissement sous haute surveillance





Le Pavillon spécial, rattaché à la prison de Rebeuss, accueille des détenus de premier plan, souvent impliqués dans des affaires politico-judiciaires sensibles. Sa direction constitue donc un poste à haute responsabilité au sein de l'organigramme pénitentiaire sénégalais.





Fort de son parcours à Kaolack et de son passage à la Direction des ressources humaines, Papa Modou Diouf dispose de l'expérience nécessaire pour relever ce nouveau défi. Sa nomination sera scrutée de près dans un contexte où l'administration pénitentiaire fait régulièrement l'objet de l'attention médiatique.





