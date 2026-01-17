Connectez-vous
NDARINFO | Actualités de Saint-Louis, Sénégal & Nord
Accueil
Envoyer à un ami
Version imprimable
Augmenter la taille du texte
Diminuer la taille du texte

Mutation à la MAC du Pavillon spécial : ce que l'on sait de la nomination de Papa Modou Diouf

Samedi 17 Janvier 2026

Mutation à la MAC du Pavillon spécial : ce que l'on sait de la nomination de Papa Modou Diouf

Papa Modou Diouf, contrôleur de l'Administration pénitentiaire, a été nommé à la tête de la Maison d'Arrêt et de Correction (MAC) du Pavillon spécial, selon des informations de Seneweb. Cette nomination intervient dans le cadre d'un mouvement général au sein de l'administration pénitentiaire sénégalaise.
 

Le nouveau directeur n'est pas un inconnu dans le milieu carcéral. Avant cette promotion, Papa Modou Diouf dirigeait la prison de Kaolack, dans le centre du pays. Il avait ensuite été affecté à la Direction des ressources humaines à Dakar, d'où il vient d'être promu à ce poste stratégique.
 

Le directeur sortant muté à Nioro
 

Son prédécesseur à la tête du Pavillon spécial a quant à lui été affecté à la MAC de Nioro. Une mutation qui n'a pas manqué de susciter des interrogations, certains observateurs ayant établi un lien avec l'affaire des téléphones portables impliquant le député Farba Ngom, actuellement détenu dans cet établissement.
 

Toutefois, une source proche de l'administration pénitentiaire contactée par Seneweb a tenu à dissiper toute spéculation. « Cette décision s'inscrit dans le cadre d'une mutation générale au sein de l'administration pénitentiaire et ne revêt aucun caractère spécifique », a-t-elle précisé.
 

Un établissement sous haute surveillance
 

Le Pavillon spécial, rattaché à la prison de Rebeuss, accueille des détenus de premier plan, souvent impliqués dans des affaires politico-judiciaires sensibles. Sa direction constitue donc un poste à haute responsabilité au sein de l'organigramme pénitentiaire sénégalais.


Fort de son parcours à Kaolack et de son passage à la Direction des ressources humaines, Papa Modou Diouf dispose de l'expérience nécessaire pour relever ce nouveau défi. Sa nomination sera scrutée de près dans un contexte où l'administration pénitentiaire fait régulièrement l'objet de l'attention médiatique.
 

MS/NDARINFO

 


Nouveau commentaire :
Facebook Twitter

Merci d'éviter les injures, les insultes et les attaques personnelles. Soyons courtois et respectueux et posons un dialogue positif, franc et fructueux. Les commentaires injurieux seront automatiquement bloqués. Merci d'éviter les trafics d'identité. Les messages des faiseurs de fraude sont immédiatement supprimés.

CAN 2025

Finale CAN : Lamine Camara appelle à la concentration face aux Lions de l'Atlas

Finale CAN : Lamine Camara appelle à la concentration face aux Lions de l'Atlas
À quelques heures de la finale de la CAN 2025 contre le Maroc, Lamine Camara affiche une sérénité à...

« Notre banc, c'est une autre équipe nationale » : El Hadj Ousseynou Diouf confiant avant Maroc-Sénégal

« Notre banc, c'est une autre équipe nationale » : El Hadj Ousseynou Diouf confiant avant Maroc-Sénégal
À quelques heures de la finale de la CAN 2025 face au Maroc, El Hadji Ousseynou Diouf a appelé les...

CAN 2025 : le Nigeria décroche le bronze face à l'Égypte aux tirs au but (4-2)

CAN 2025 : le Nigeria décroche le bronze face à l'Égypte aux tirs au but (4-2)
Le Nigeria a décroché la médaille de bronze de la Coupe d'Afrique des nations 2025 en dominant...

Thiaw déterminé face au Maroc : « On restera sur nos principes »

Thiaw déterminé face au Maroc : « On restera sur nos principes »
En conférence de presse ce samedi, accompagné de son défenseur Moussa Niakhaté, Pape Thiaw a...

Thiaw à Mané : « Ta retraite ne t'appartient pas, c'est au peuple de décider »

Thiaw à Mané : « Ta retraite ne t'appartient pas, c'est au peuple de décider »
À la veille de la finale de la Coupe d'Afrique des Nations contre le Maroc, Pape Thiaw a adressé un...
LES PLUS LUS

Sénégal : gel des importations de pomme de terre et d’oignon

16/01/2026

Finale CAN : le Soudanais Mahmoud Ismail désigné pour Sénégal-Maroc

16/01/2026

Alerte météo: houle dangereuse de 2,5 mètres sur les côtes sénégalaises dès dimanche

15/01/2026

De Gandiol à Mpal: le parcours spirituel de Mame Rawane Ngom

11/01/2026

Sans adaptation climatique, l'agriculture sénégalaise pourrait perdre 18% de sa production

11/01/2026

Le FDR dénonce une "crise économique et institutionnelle" et appelle à l'unité de l'opposition

11/01/2026

Le Sénégal lancera son deuxième satellite GAINDESAT-1B en 2026

16/01/2026
SERVICES