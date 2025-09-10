« On ira les jouer à fond » : Pape Thiaw garde le cap sur la qualification

Le sélectionneur national, Pape Thiaw, a salué mardi soir la victoire du Sénégal face à la République démocratique du Congo (RDC) en match des éliminatoires de la Coupe du monde 2026, tout en appelant à la prudence avant les deux dernières rencontres décisives.



« On a deux autres finales à jouer et on va les jouer à fond pour aller à la prochaine Coupe du monde », a déclaré le technicien en conférence de presse.



Revenant sur la physionomie du match, Pape Thiaw a souligné que les Lions ont fait preuve de discipline tactique face à « une belle équipe congolaise » : « Quand on a été mené, on n’a jamais voulu se découvrir. Même en attaquant, on a toujours gardé l’équilibre défensif. »



Selon lui, le but inscrit avant la pause a été déterminant. « Dans les vestiaires, on s’est parlé et les garçons ont écouté les consignes. Ensuite, on a joué derrière la défense et ça a payé », a-t-il expliqué.



Le sélectionneur a enfin tenu à féliciter ses joueurs pour leur performance, tout en rappelant que « rien n’est fait » et que les Lions devront rester concentrés pour décrocher leur qualification.



