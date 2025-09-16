Ouakam : Des migrants abandonnés en mer accostent sur la plage de Dakar

Une pirogue transportant des migrants a accosté ce mardi sur la plage de Ouakam, à Dakar. Selon les premières informations, les passagers, qui se trouvaient en mer, auraient été abandonnés par leur capitaine avant de réussir à rejoindre la côte.



Alertées par l'incident, les forces de l’ordre se sont rapidement rendues sur place pour prendre en charge la situation. Les migrants ont été escortés jusqu'à la plage, où ils sont actuellement sous la surveillance de la gendarmerie. Celle-ci mène des contrôles et vérifications d'usage pour identifier les personnes à bord et s’assurer de leur état de santé.



Les autorités locales n'ont pas encore précisé le nombre exact de migrants présents ni leur provenance, mais une enquête est en cours pour faire la lumière sur les circonstances de l’abandon en mer.



