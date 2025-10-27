Connectez-vous
NDARINFO.COM
Accueil
Envoyer à un ami
Version imprimable
Augmenter la taille du texte
Diminuer la taille du texte

Ousmane Sonko annonce la baisse imminente de l’électricité et de l’essence

Lundi 27 Octobre 2025

Ousmane Sonko annonce la baisse imminente de l’électricité et de l’essence

Le Premier ministre Ousmane Sonko a présidé ce lundi la cérémonie officielle d’installation du Comité de pilotage du Pacte national de stabilité sociale et de croissance inclusive, une initiative centrale du gouvernement visant à harmoniser les réformes sociales et économiques dans un contexte budgétaire tendu.
 

À cette occasion, il a annoncé une série de mesures à fort impact social, parmi lesquelles la baisse prochaine du prix de l’électricité et des produits pétroliers, conformément aux instructions du président de la République.
 

« Nous sommes en train d’orienter le budget vers la prise en charge des préoccupations sociales des Sénégalais, malgré les difficultés », a-t-il déclaré, insistant sur un arbitrage budgétaire rigoureux mené par son gouvernement. Il a également répondu à certaines critiques : « Certains pensent que nous taxons les Sénégalais. Mais les taxes n’entrent pas dans nos poches. »
 

Le Premier ministre a profité de cette tribune pour affirmer sa volonté de réduire la dépendance du Sénégal vis-à-vis des financements extérieurs. Selon lui, les projets phares du pays ne doivent plus être exclusivement tributaires de financements extérieurs. « Un petit choc peut provoquer la rupture des financements et l’arrêt des chantiers. Un pays qui se veut souverain doit détenir l’essentiel de son économie : le secteur gazier, les pôles agricoles, les infrastructures aéroportuaires, les grands transferts d’eau, l’énergie… », a-t-il souligné.
 



Nouveau commentaire :
Twitter

Merci d'éviter les injures, les insultes et les attaques personnelles. Soyons courtois et respectueux et posons un dialogue positif, franc et fructueux. Les commentaires injurieux seront automatiquement bloqués. Merci d'éviter les trafics d'identité. Les messages des faiseurs de fraude sont immédiatement supprimés.