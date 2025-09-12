Ousmane Sonko depuis les Émirats : « Nous traitons avec toutes les puissances mais dans le respect mutuel »

En visite officielle aux Émirats Arabes Unis, le Premier ministre sénégalais Ousmane Sonko s’est adressé à ses compatriotes établis dans ce pays, délivrant un message centré sur le respect et la souveraineté dans les relations internationales.



Il a affirmé que « nous traitons avec toutes les puissances mais dans le respect mutuel », exprimant ainsi la position du Sénégal face à ses partenaires étrangers.



Poursuivant son propos, il a précisé : « Nous ne sommes pas là pour quémander. Nous sommes là pour parler d’échanges, d’investissements, de partenariats. »



Ousmane Sonko a également souligné l'importance particulière de cette mission aux Émirats en déclarant : « De toutes celles que j’ai effectuées, cette visite officielle est de loin la plus importante en termes de retombées et d’espoir pour notre pays. »



