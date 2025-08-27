Paris-Dakar : Emmanuel Macron réaffirme son engagement pour un agenda commun

La France et le Sénégal sont résolus à ”avancer ensemble, de façon concrète” sur leur agenda commun, notamment celui économique, a déclaré le président français Emmanuel Macron, après sa rencontre avec son homologue sénégalais Bassirou Diomaye Faye, ce mercredi à Paris.



“Nous voulons avancer ensemble, de façon concrète sur notre agenda commun, notamment économique”, peut-on lire dans un message publié par le président français sur le réseau social X, au sujet des relations entre le Sénégal et la France.



Emmanuel Macron dit avoir eu un ”excellent entretien” avec son homologue sénégalais à ce sujet.



”Nous avons travaillé au renouvellement de notre partenariat, dans la continuité de nos différents entretiens. Questions économiques, mémorielles, internationales, de sécurité, préparation du sommet Afrique-France de 2026, autant de sujets sur lesquels nous travaillons étroitement avec le Sénégal au service du rapprochement entre nos deux pays”, a ajouté le président français dans son message.



Il a par ailleurs émis des ”vœux de succès au président Faye pour l’organisation des Jeux olympiques de la jeunesse à Dakar en 2026”, avant de conclure : ”Forte de l’expérience des Jeux de Paris, la France est fière de ce partenariat avec le Sénégal”.



