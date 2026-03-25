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"Passeports sénégalais en Espagne" : Les dates et lieux de la mission itinérante 2026

Mercredi 25 Mars 2026 - 15:48

"Passeports sénégalais en Espagne" : Les dates et lieux de la mission itinérante 2026

Le Consulat général du Sénégal à Madrid a annoncé ce mercredi 25 mars 2026 le déploiement d’une mission itinérante d’enrôlement de passeports à travers plusieurs villes d'Espagne. Cette initiative des autorités sénégalaises s'inscrit en droite ligne avec la campagne de régularisation 2026 lancée par le gouvernement espagnol. Elle vise à rapprocher l'administration des usagers et à permettre aux ressortissants sénégalais établis dans la péninsule ibérique de disposer de documents de voyage à jour pour mener à bien leurs démarches administratives de séjour.

Le calendrier officiel de la mission itinérante s'établit comme suit :
 

Calendrier et Lieux de Passage de la Mission

 
Ville Période Adresse exacte du site Contact d'urgence
MURCIE 27 et 28 mars 2026 Paseo fotógrafo Verdú, 5, 30002 Murcia Abdou Aziz DIOUF (631 05 74 49)
GRENADE 29 et 30 mars 2026 Sala de cristal del centro cívico, Calle Andrés Segovia, 60, Zaidín, 18007 Granada Cheikh Mbacké DIOP (632 59 56 92)
MALAGA 31 mars 2026 Keur Serigne Touba, Calle de la feria de Jerez, 29640 Fuengirola, Malaga Modou DIAGNE (641 42 73 80)
BILBAO 03 et 04 avril 2026 Polideportivo Lasesarre, Vega la punta s/n, 48901 San Vicente de Barakaldo, Bizkaia Papa Bocar MBAYE (602 84 87 60)
LA COROGNE 05 et 06 avril 2026 L'adresse sera communiquée ultérieurement par le Consulat Alioune Badara SOW (645 49 78 95)

 
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