"Passeports sénégalais en Espagne" : Les dates et lieux de la mission itinérante 2026

Le Consulat général du Sénégal à Madrid a annoncé ce mercredi 25 mars 2026 le déploiement d’une mission itinérante d’enrôlement de passeports à travers plusieurs villes d'Espagne. Cette initiative des autorités sénégalaises s'inscrit en droite ligne avec la campagne de régularisation 2026 lancée par le gouvernement espagnol. Elle vise à rapprocher l'administration des usagers et à permettre aux ressortissants sénégalais établis dans la péninsule ibérique de disposer de documents de voyage à jour pour mener à bien leurs démarches administratives de séjour.



Le calendrier officiel de la mission itinérante s'établit comme suit :





Calendrier et Lieux de Passage de la Mission