"Passeports sénégalais en Espagne" : Les dates et lieux de la mission itinérante 2026

Le Consulat général du Sénégal à Madrid a annoncé ce mercredi 25 mars 2026 le déploiement d’une mission itinérante d’enrôlement de passeports à travers plusieurs villes d'Espagne. Cette initiative des autorités sénégalaises s'inscrit en droite ligne avec la campagne de régularisation 2026 lancée par le gouvernement espagnol. Elle vise à rapprocher l'administration des usagers et à permettre aux ressortissants sénégalais établis dans la péninsule ibérique de disposer de documents de voyage à jour pour mener à bien leurs démarches administratives de séjour.
Le calendrier officiel de la mission itinérante s'établit comme suit :
Calendrier et Lieux de Passage de la Mission
|Ville
|Période
|Adresse exacte du site
|Contact d'urgence
|MURCIE
|27 et 28 mars 2026
|Paseo fotógrafo Verdú, 5, 30002 Murcia
|Abdou Aziz DIOUF (631 05 74 49)
|GRENADE
|29 et 30 mars 2026
|Sala de cristal del centro cívico, Calle Andrés Segovia, 60, Zaidín, 18007 Granada
|Cheikh Mbacké DIOP (632 59 56 92)
|MALAGA
|31 mars 2026
|Keur Serigne Touba, Calle de la feria de Jerez, 29640 Fuengirola, Malaga
|Modou DIAGNE (641 42 73 80)
|BILBAO
|03 et 04 avril 2026
|Polideportivo Lasesarre, Vega la punta s/n, 48901 San Vicente de Barakaldo, Bizkaia
|Papa Bocar MBAYE (602 84 87 60)
|LA COROGNE
|05 et 06 avril 2026
|L'adresse sera communiquée ultérieurement par le Consulat
|Alioune Badara SOW (645 49 78 95)