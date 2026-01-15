Péril acridien à Dagana : mesures préventives coordonnées contre les criquets pèlerins dans la vallée

Face à l'apparition préoccupante de criquets pèlerins dans la vallée du fleuve Sénégal, particulièrement dans le département de Dagana au nord du pays, les autorités sénégalaises ont déployé des mesures préventives et coordonnées pour contenir cette menace acridienne. Le secrétaire exécutif du Conseil national de sécurité alimentaire (CNSA), Boubacar Dramé, a rassuré mercredi sur la maîtrise de la situation malgré des dégâts constatés dans plusieurs zones de production agricole.



