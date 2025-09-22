Perturbations du transport routier à Bakel en raison des lâchers d’eau du barrage de Manantali

Le transport routier entre Bakel, Khoughany et Yaféra-Golmy connaît d’importantes perturbations à la suite des lâchers d’eau du barrage de Manantali, entraînant une crue du fleuve Sénégal. Cette crue a dépassé la cote d’alerte de 30 centimètres au niveau de la station de Bakel, obligeant les automobilistes et motocyclistes à s’arrêter et à prendre des pirogues pour traverser les zones sinistrées.





Les habitants des villages affectés, notamment du département de Bakel, sont confrontés à des difficultés pour accéder aux autres localités. Deux établissements scolaires du village d’Arounda commencent à être envahis par les eaux, et la situation s’aggrave avec l’arrivée des premières quantités d’eau en provenance du barrage.





"Depuis hier, des pirogues ont été mises en place pour aider les gens à traverser. Les routes entre Bakel-Khoughany et Yaféra-Golmy sont coupées", a confirmé le sous-préfet de Moudéry, Oumar Mamadou Sow, joint par téléphone, selon l'APS.





Dans le village d’Arounda, les eaux ont commencé à pénétrer dans le collège d’enseignement moyen, et l’école arabe du village de Ballou a également été envahie, a indiqué Bakary Niaghané, adjoint au maire de Ballou.





Pour faire face à la situation, la 63e compagnie d’incendie de secours de Bakel a renforcé son dispositif avec un renfort de moyens fluviaux et de personnel pour se préparer à d’éventuelles inondations.





"Nous avons renforcé les moyens matériels et humains avec le détachement d’intervention rapide pour anticiper les inondations", a déclaré le lieutenant Saliou Diaw des sapeurs-pompiers de Bakel.







