Podor : 364,5 millions FCFA alloués à 2 700 ménages dans le cadre du plan de riposte à l’insécurité alimentaire

Une enveloppe de 364,5 millions de francs CFA a été attribuée à 2 700 ménages vulnérables du département de Podor, dans le cadre du programme de réponse à l’insécurité alimentaire, financé par la Banque mondiale à travers le Fonds de solidarité nationale (FSD).



Chaque ménage recevra un transfert monétaire de 135 000 francs CFA, réparti sur trois mois, à raison de 45 000 FCFA par mois, a indiqué vendredi la ministre de la Famille et des Solidarités, Maïmouna Dièye, lors d’une visite de terrain.



La ministre a expliqué que « l’objectif est d’appuyer les ménages en situation de crise alimentaire et nutritionnelle dans les départements identifiés, en leur apportant une assistance d’urgence à travers des interventions multisectorielles ».



Le plan de riposte du FSD concerne au total 10 000 ménages répartis dans les départements de Podor, Matam, Bakel, Goudiry et Salémata.



À l’échelle nationale, le programme bénéficie d’un budget global de 1,474 milliard de francs CFA, couvrant 10 922 ménages, soit environ 98 298 personnes.



Dans le département de Podor, les bénéficiaires saluent une intervention jugée opportune. Doully Djigo, habitante de la commune de Guédé-Village, a témoigné : « Les inondations ont paralysé toutes les activités. Nos enfants ne peuvent plus aller à l’école, et les paysans sont à l’arrêt. Cette aide arrive au bon moment ».



Le ministère précise que le ciblage des bénéficiaires s’est appuyé sur un scoring objectif, afin de garantir l’identification des ménages les plus affectés par la crise.



