Podor : Le niveau du fleuve Sénégal dépasse la cote d’alerte à 5,11 mètres

Vendredi 19 Septembre 2025

Le ministère de l’Hydraulique et de l’Assainissement a annoncé vendredi que le niveau du fleuve Sénégal a atteint 5,11 mètres ce matin à l’échelle du quai El Hadj Boubou Sall, dépassant ainsi la cote d’alerte fixée à 5 mètres depuis le 14 septembre. En l’espace de 24 heures, la montée a été de 2 centimètres.

À la même période l’année dernière, le fleuve affichait un niveau de 4,92 mètres. Face à cette situation, la Société de gestion du barrage de Manantali a procédé à l’ouverture des vannes, le réservoir ayant atteint son niveau critique.

Les autorités locales appellent les populations riveraines à la prudence et à la vigilance pour prévenir tout risque lié à cette montée des eaux.
 



