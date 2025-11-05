Connectez-vous
Podor : Un feu de brousse ravage plusieurs hectares entre Ouro Aly et Togan

Mercredi 5 Novembre 2025

Un feu de brousse s’est déclaré mardi entre les villages de Ouro Aly et Togan, dans le département de Podor (nord), ravageant plusieurs hectares de végétation, a appris l’APS auprès des autorités locales.


L’incendie est survenu aux environs de 13 heures avant d’être maîtrisé en fin de journée grâce à la mobilisation conjointe des habitants, des agents des Eaux et Forêts et de l’association Dental Bamtaare Podor, a précisé Aïssata Samba Sow, chargée de la commission élevage de la commune de Guédé Village.
 

« La solidarité communautaire a permis de circonscrire rapidement le feu et d’éviter qu’il n’atteigne les zones d’habitation et les pâturages », a-t-elle indiqué.

Aucune perte en vie humaine n’a été enregistrée, mais des dégâts matériels et environnementaux sont à déplorer. Une évaluation est en cours.
 

Mme Sow a salué la réactivité des populations et des services techniques, tout en appelant à intensifier la sensibilisation sur la prévention des feux de brousse à l’approche de la saison sèche.

Depuis deux semaines, le département de Podor est confronté à une série d’incendies similaires. Les sinistres enregistrés à Ouro Aly et Togan font suite à ceux survenus récemment dans les communes de Gamadji Saré et de Ndiayène Pendao, où plusieurs hectares.

Aps


 



