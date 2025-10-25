Podor : plus de 500 hectares de terres agricoles inondés

Les récentes inondations survenues dans les villages riverains du fleuve Sénégal ont touché une superficie totale de 508 hectares, dont 323 hectares de cultures sinistrées, a déclaré vendredi El Hadji Mbargou Lô, délégué local de la Société nationale d’aménagement et d’exploitation des terres du delta (Saed) interrogé par nos confrères de l’APS.





Sur les terres inondées, 355 hectares étaient cultivés en riz, selon les précisions du responsable local de la SAED, qui distingue les superficies simplement inondées de celles considérées comme sinistrées.





Par ailleurs, 1 903 hectares prévus pour les cultures de contre-saison froide ne pourront pas être exploités en raison des dégâts causés par les eaux.





En a croire M. Lô, ces inondations risquent d’avoir un impact important sur la production agricole, notamment dans le delta.



Il a rappelé que des travaux de prévention ont été réalisés par la SAED en collaboration avec le Génie militaire, tout en soulignant la nécessité de renforcer les ouvrages de protection et les réseaux d’irrigation.



La SAED prévoit également de mettre en place un programme d’anticipation et de prévention pour faire face à la récurrence des crues, tout en continuant à assister les populations touchées.



Malgré la situation, la campagne agricole se poursuivra, a-t-il assuré.



