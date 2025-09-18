Premiers lâchers d'eau du barrage de Manantali : Le niveau du fleuve Sénégal monte à Bakel

Les premières quantités d'eau libérées depuis le barrage de Manantali ont atteint le département de Bakel dans la nuit de mercredi à jeudi, entraînant une montée du niveau du fleuve Sénégal. Selon la Direction de la Gestion et de la Planification des Ressources en Eau (DGPRE), le niveau du fleuve à la station de Bakel a atteint 9,09 mètres ce matin, contre 8,51 mètres la veille, soit une hausse de 58 centimètres.



Les débits lâchés à Manantali sont de 1 920 mètres cubes par seconde. En conséquence, le niveau de l'eau à Bakel se situe désormais à 91 centimètres de la cote d'alerte, contre 1,49 mètre mercredi.



L'année dernière, les lâchers d'eau avaient affecté plusieurs communes de la vallée du fleuve Sénégal, notamment Diawara, Moudéry, Ballou, Kidira, ainsi que d'autres localités proches de la Falémé, principal affluent du fleuve. Mapaté Sy, président du conseil départemental de Bakel, a précisé que huit communes avaient été impactées par les lâchers d'eau de 2024.



Face à cette situation, M. Sy a souligné que les autorités locales avaient sensibilisé les populations, mais qu'il était difficile de convaincre certaines familles de quitter les zones basses, souvent en raison de contraintes financières. Il a également indiqué que les autorités du département suivaient de près les prévisions de l’agence météorologique, du ministère de l'Hydraulique et de l’Organisation pour la mise en valeur du fleuve Sénégal.



En cas de nécessité, les autorités de l’arrondissement de Moudéry prévoient de mettre à la disposition des sinistrés les écoles et le centre socioéducatif de Diawara, bien qu’aucun débordement n’ait encore été observé.



